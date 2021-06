Triennale-Projekt Continuum : Rheinklänge sind in der Altstadtkirche zu hören

Die Monheimer Altstadtkirche lädt weiter zu Lauschen der Rheinklängen ein. Foto: Stadt Monheim/Thomas spekowius

Monheim Die Macher der Monheim Triennale präsentieren: „Continuum. Aus dem Inneren des Stroms“ von Frank Schulte. Am 15., 18., 23. und 27. Juni kann die an Fronleichnam eröffnete audiovisuelle Klanginstallation noch besucht werden, jeweils in der Zeit von 17 bis 19 Uhr.

