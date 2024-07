Arbeiten in der kommenden Woche Der Rheindeich in Monheim wird gekalkt

Die Arbeiten dauern schätzungsweise drei Tag. Um eine Staubentwicklung so gering wie möglich zu halten, soll Kalk in granulierter Form ausgebracht werden. Für Hunde, die am Deich an der Leine zu führen sind, bestehe laut Stadt keine Gefahr. Umliegende Deichwege sollen nach der Maßnahme unverzüglich gesäubert werden. Der Kalk soll mithilfe eines Bergtraktors samt Ballonreifen auf rund 240.000 Quadratmetern verteilt, um die Grasnarbe zu schützen.