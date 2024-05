Monheim Stadt baut am Rheindeich Trampelpfad zum Weg aus

Die Stadt baut gerade am Rheindeich, in Fortsetzung der Straße Am Werth, einen Weg auf der dem Rhein zugewandten Seite. Diese Baustelle hat die CDU auf den Plan gerufen, die bisher, nach entsprechenden Aussagen der Stadt, davon ausgegangen war, dass wasserseits eines Dammes nichts gebaut werden dürfe. Zudem gehören die davon betroffenen Grundstücke nicht der Stadt, erklärte Detlev Thedieck in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses. „Dort hat es immer einen Trampelpfad gegeben“, erklärt Bürgermeister Daniel Zimmermann.