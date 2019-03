Monheim : Wie viel ist dieser Rheinblick wert?

Die Aussicht vom Monberg auf den Rhein ist inzwischen weitgehend zugebaut. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Monheim Die Kritik an dem von der Stadt geplanten Aufzug zum Monberg wächst. Die SPD will die Sondermülldeponie stattdessen abtragen lassen.

Die SPD legt in der Diskussion um den geplanten Aufzug für den Monberg nach. 1,2 Millionen Euro soll er kosten, so hatte es die Verwaltung im Haupt- und Finanzausschuss vorgestellt und war damit nicht nur auf Begeisterung gestoßen. „Am Ende vermutlich nicht preiswerter als die seinerzeit von der Peto aus Kostengründen abgelehnte Brücke zum Monberg, heißt es auch in der Ratssitzung. Und außerdem sei der Blick auf den Rhein längst nicht mehr so schön, wie er vor dem Bau der hohen Häuser im Rheinpark einmal gewesen ist. Mit Blick auf die zu erwartende Dachterrasse auf der Kulturraffinerie K 714 und potenziell weiteren gastronomischen Angeboten am Rhein (Rheinanleger) sehen viele Politiker den Nutzen eines Aufzugs nicht mehr. „Es fehlt ein gastronomisches Konzept“, kritisiert Alexander Schumacher (SPD) „Man könnte auch prüfen, was es kostet, die alte Sondermülldeponie abzutragen. Dann würde Platz für weitere Gewerbeansiedlungen entstehen“, sagte Schumacher in der Ratssitzung. Alternativ könnte man die Gastronomie auf eines der noch geplanten Hochhäuser umsiedeln. „Dann würde ein Aufzug gleich mitgeplant, ohne dass dafür Kosten für die Stadt entstünden“, rechnet Schumacher. Sein Antrag wurde abgelehnt.

Andreas Wölk (FDP) würde die Abstimmung lieber schieben und noch einmal eine Brücke zum Deck des mit Aufzug versehenen Parkhauses prüfen lassen. Die Grünen sehen in der Volkshochschule den höheren Bedarf, für Barrierefreiheit zu sorgen, so Manfred Poell. Er kritisiert auch, dass der Pächter auf dem Monberg an den Kosten nicht beteiligt werden soll. Die Mehrheitspartei Peto hält an dem Bau des Aufzugs aus Inklusionsgründen (Lukas Risse) fest. Der Verwaltungsvorschlag wurde mit Peto-Mehrheit angenommen.

Info Der Monberg mit Beach und Biergarten Erreichbarkeit Über mehr als 100 Stufen über die Treppe zum Monberg-Gipfel, mit dem Aufzug (fünf Minuten) oder – als mobilitätsbehinderter Mensch – mit dem Auto Alternativen Angedacht war, eine Brücke vom Parkhaus zum Monberg zu bauen. Die Variante wurde abgelehnt.