Rhein-Hochwasser Rhein-Hochwasser geht zurück

(og) Die Ortsdurchfahrt von Monheim nach Düsseldorf war am Sonntag noch gesperrt, auch wenn das Wasser noch nicht auf die Straße gelaufen war. Der tief liegende Fußweg zwischen Baumberg und Düsseldorf am Rhein entlang war weiter von den Fluten überschwemmt. Der Rhein hat sich breit gemacht, ist aber wieder auf dem Rückzug. Gestern Mittag lag der Pegel bei 6,89 Meter. Am Samstagabend (21 Uhr) lag er noch bei 6,95 Metern. Der hohe Wasserstand fasziniert die Menschen. Der Parkplatz an der Klappertorstraße in Baumberg war gut gefüllt. Hochwassertouristen haben mit ihren Handys ausgerüstet den seltenen Anblick fotografiert. Der höher gelegenen Weg von Baumberg bis nach Monheim, am Aalschokker vorbei, war trocken. Wer es bis zum Rheinanleger nach Monheim geschafft hat, konnte sehen, wie die Pontons alle auf fast gleiche Höhe aufgeschwemmt waren. Der Weg zu den Booten ging nicht wie sonst nach unten, sondern liegt aktuell fast eben zum Eingang.