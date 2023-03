Im Saal der Volkshochschule Rhein steht im Mittelpunkt der Reihe Klangwellen

Bei Heinrich Heine steht der Fluss in einem Schumann-Lied sogar für die Geliebte: „Oben Lust, im Busen Tücke, Strom, du bist der Liebsten Bild!“ Kontrastiert werden diese klassischen und romantischen Lieder von Werken des Reger-Schülers Günter Bialas (1907-1995), der von 1959 bis 1972 eine Professur für Komposition an der Musikhochschule München innehatte und von 1974 bis 1979 die Musikabteilung der Bayerischen Akademie der Schönen Künste leitete. Der Eintritt zum Konzert ist frei, am Ausgang werden Spenden zur Sanierung der Marienkapelle und Fortsetzung der Klangwellen-Reihe erbeten. Die Konzertreihe des Marienkapellenvereins in Monheim finden unter der Schirmherrschaft von Ulla Hahn und Klaus von Dohnanyi statt. Die künstlerische Leitung hat Oliver Drechsel. Die Konzerte finden jeden ersten Sonntag im Monat um 16 Uhr statt.