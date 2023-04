Im August in Baumberg Rhein-Rock-Festival auf der Bürgerwiese

Das Rhein-Rock Open-Air-Festival auf der Baumberger Bürgerwiese startet am Samstag, 26. August. Das Team vom Verein Rhein-Rock befindet sich bereits in intensiver Vorbereitung auf das Freiluft-Festival. Diesen Sommer spielen neun Bands ab mittags 13 Uhr bis Mitternacht. Wie immer ist für das leibliche Wohl gesorgt.Tickets können ab sofort für 20 Euro im Vorverkauf online erworben werden. "Save the date".... und bis zum 26. August 2023 beim Open Air auf der Baumberger Bürgerwiese, schreiben die Organisatoren.