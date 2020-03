Über 70 Millionen Euro : „Rhein-Philharmonie“ in Monheim: Finanziell passt das schon mal

Sie soll ein kultureller Leuchtturm werden: die künftige Kulturraffinerie mit ihrem „von innen glühenden Kubus“. Foto: RP/Bez + Kock Architekten Generalplaner GmbH

Monheim Die Kulturraffinerie wird nominell wohl teurer als die Elbphilharmonie in ihrer Urplanung. Begeisterung beim Info-Abend, aber auch kritische Fragen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zu Beginn nahm Architekt Thorsten Kock seine rund 80 Zuhörer im Monheimer Ratssaal erst einmal mit auf einen Ausflug in die Lokalgeschichte: Der Geschäftsführer des Stuttgarter Architekturbüros Bez + Kock berichtete beim Info-Abend zur „Kulturraffinerie K714“ von den Anfängen der Mineralölwerke Rhenania um 1913 und zeigte ein Bild aus der „Seattle Times“ aus dem Zweiten Weltkrieg, auf dem die Raffinerie am Rheinufer im Bombenhagel in Rauch aufgeht. Und einen weiteren interessanten Fakt präsentierte der Referent dem Publikum: Die alte Fassabfüllhalle mit ihren zinnenartigen Giebeln, nach dem Krieg im Eigentum des Shell-Konzerns, sei eine der ersten Stahlbeton-Skelett-Konstruktionen. Und genau die gelte es zu erhalten.

In erster Linie ging es am Freitagabend aber um die Zukunft: Aus dem alten Industriedenkmal soll bekanntlich eine multifunktionale Veranstaltungshalle werden. Gut ein Jahr nach dem ersten Bürgerabend und der Online-Konsultation mit diversen Anregungen aus der Bevölkerung konnten sich die Monheimer – und auch interessierte Gäste aus der Nachbarschaft – über die Weiterentwicklung der Planungen informieren. Sie lauschten über eine Stunde lang Kocks Vortrag – und stellten im Anschluss viele Fragen.

So sieht die frühere Shell-Fassabfüllhalle aktuell aus. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Info Stadt rechnet mit etwa drei Jahren Umbauzeit Ratsbeschluss Schon für die Sitzung am 19. März rechnet Bürgermeister Daniel Zimmermann (Peto) mit einem Baubeschluss im Stadtrat – mit einer Baugenehmigung für November. Baubeginn Im Frühjahr 2021 sollen die Bauarbeiten starten. Eröffnung Ab 2024 soll das Gebäude an der Rheinpromenade Schauplatz regelmäßiger Kulturveranstaltungen werden.

Der Architekt demonstrierte, wie die Kulturraffinerie K714 in Zukunft vom Rhein aus wirken und welche Veranstaltungen in ihr möglich sein sollen: Im Mittelpunkt wird ein mit Glasziegeln verkleideter Kubus aufragen – der große Saal, in dem über einem absenkbaren Parkett zwei Oberränge den Blick auf die Bühne gewähren. Zwischen 1200 und 3800 Besucher sollen hier eines Tages je nach Nutzung Platz finden – und von Messen und Kongressen bis zu Theatervorstellungen und symphonischen Konzerten brucknerschen Ausmaßes alles erleben können.

Architekt Thorsten Kock stellte die Pläne vor. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Zweifel, ob denn die Bühnengröße etwa für die Sitzungen der Großen Monheimer Karnevalsgesellschaft (Gromoka) reichen werde, konnte Kock ausräumen. Die Ausstattung sei sehr flexibel, so dass man je nach Bedarf auch Teile des Zuschauerraumes der Bühne einverleiben könne. Ein kleinerer Saal für bis zu 300 Personen schließt sich an der vom Rhein abgewandten Seite an, schräg gegenüber wird ein weiterer Kubus ein Restaurant mit Dachterrasse beherbergen. Die Frage, ob das denn auch außerhalb der Veranstaltungen geöffnet sein werde, bejahte der künftige Intendant Martin Witkowski von der Stadttochter Monheimer Kulturwerke. Auch wie es um Barrierefreiheit und die Umweltbilanz bestellt sei, wollten Zuhörer wissen – und erhielten Antwort: Über fünf Aufzüge werde die Kulturraffinerie verfügen, sagte Thorsten Kock. Ein Blockheizkraftwerk erzeuge die nötige Energie.

Blick ins Foyer der künftigen Kulturaffinerie: Zu erkennen sind die Garderobe und die höherliegenden Wandelgänge an den Seiten. Foto: RP/Bez + Kock Architekten Generalplaner GmbH