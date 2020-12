Tafelspende : Rewe unterstützt die Tafel des Sozialdienstes

Monheim Die Rewe-Filiale in Baumberg unterstützt ab sofort die Tafel des Sozialdienstes katholischer Frauen und Männer (SkFM). Das teilt Bernd Wehner vom SkFM mit.

(og) Zum Ausbau dieser „Partnerschaft“ stellt der SkFM Monheim in Kürze eine Spendenbox für Leergutbons in dem an den Rewe-Markt angrenzenden Getränkemarkt auf. Somit können die Kunden dann entscheiden, ob sie den Leergutbon einlösen oder in die Spendenbox werfen wollen. Darüber hinaus kann der SkFM bei Rewe ab sofort Lebensmittel, die nicht mehr verkauft, aber bedenkenlos verzehrt werden können, kostenfrei abholen und an seine „Tafel-Kunden“ abgeben.