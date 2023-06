Schwere Verbrühungen in Monheim Rettungs-Heli fliegt Kleinkind ins Krankenhaus

Rettungshubschrauber-Einsatz am Berliner Ring in Monheim: Dort hat sich am frühen Montagabend, 5. Juni, ein Kleinkind schwere Verbrühungen zugezogen. Nach der Erstversorgung durch die Notfallsanitäter der Feuerwehr wurde das Kind in ein Krankenhaus geflogen, berichtet Feuerwehr-Chef Torsten Schlender. Der Rettungshubschrauber „Christoph Rheinland“ war dafür im Monheimer Deichvorland gelandet. Wie es zu dem Unfall kam, teilte die Feuerwehr nicht mit.