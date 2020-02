Gastro-Tipp : Hier serviert der Koch Leckereien mit französischer Note

Monheim Das „Bloomgold“ im denkmalgeschützten alten Zollhaus in der Monheimer Altstadt macht Genießer glücklich.

Meine arg gestresste Begleitung ist sofort gut gelaunt, als sie das Restaurant „Bloomgold“ in Monheim betritt. Eine wunderbar nostalgische üppige Blumentapete mit Pfingstrosen, Tulpen und Nelken empfängt uns im denkmalgeschützten alten Zollhaus in Monheims Altstadt. Wir fühlen uns in die 1960er Jahre versetzt mit Korblampen, Polsterstühlen und Rattan-Sesseln. Ein bisschen ist es wie im noblen Gartenhaus. Die Szenerie wird dezent von Pflanzen beherrscht. Hier setzt man sich gerne hin.