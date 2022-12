Resolve Biosciences am Creative Campus in Monheim So bleiben Mitarbeiter gesund und motiviert

Fachkräftemangel könnte das Unwort des Jahres werden. Alle Firmen und Betriebe sind bemüht, ihre Mitarbeitenden gesund und „bei Laune“ zu halten. Völlig neue Wege beschreitet dabei seit 2021 Resolve Biosciences. Das als Ausgründung aus der Hildener Qiagen AG in 2020 gegründete Unternehmen am Creative Campus an der Alfred-Nobel-Straße mit einem Standort in Kalifornien und inzwischen fast 90 Arbeitsplätzen weltweit, entwickelt in der Grundlagenforschung eine führende Technologie, um hochauflösende Bilder von Gewebeschnitten zu fertigen, die Einblicke in das Zellinnere ermöglichen. Von den Forschungen zu Neurobiologie, Onkologie bis zu Infektionskrankheiten wie Covid 19 nutzen Labore und wissenschaftliche Einrichtungen die damit gewonnenen Erkenntnisse.