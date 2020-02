Monheim Kopftuch : Religionskreis diskutiert das umstrittene Kopftuch

Monheim Im Gesprächskreis „Christen treffen Muslime“ sind muslimische, katholische und evangelische Mitglieder vertreten.

(og) Welche Bedeutung das Kopftuch im Islam für Muslime hat, wollen die Vertreter der in Monheim aktiven Religionen wissen. Beim KKV-Gesprächskreis „Christen treffen Muslime“ im Eki-Haus waren deshalb auch zwei junge Muslima – Aynur Kaldik und Beyza Akpolat – zu Gast und erläutern, warum sie ein Kopftuch tragen oder eben nicht.

Aynur Kaldik, die berufsbedingt in Essen wohnt und bis dahin in der CDU in Monheim aktiv war, berichtet, dass sie seit zehn Jahren ein Kopftuch trage. Sie habe sich lange mit dieser Frage auseinandergesetzt und sich aus eigener Überzeugung mit 23 Jahren dann für das Tragen des Kopftuches entschieden. Sie wolle damit nicht nur Gott näher kommen, sondern auch nach außen zeigen, woran sie glaube. Im Übrigen sei das Kopftuch für sie „quadratisch, praktisch und gut“. Sie würde es auch bewusst nach modischen Gesichtspunkten aussuchen.