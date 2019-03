Naturschutz: Reitverein gibt Schwalben ein Zuhause

Monheim/langenfeld Der Reitsportverein Monheim trägt jetzt die Plakette „Schwalbenfreundliches Haus“ des Naturschutzbunds (Nabu).

Gefährdet Rauch- und Mehlschwalbe stehen in Nordrhein-Westfalen auf der Roten Liste der gefährdeten Arten. Vogel des Jahres 2019 ist in Deutschland die Feldlerche. Auch sie gilt als gefährdet.

Drei Schwalbenarten sind Gennes zufolge in der Gänselieselstadt zuhause: die Uferschwalbe, die Lehmgruben besiedelt, sowie die Mehl- und die Rauchschwalbe als Kulturfolger. Letztere suchen öfter menschliche Bauwerke wie Ställe, Scheunen oder Mauern auf. Mit der Auszeichnung, um die sich der Reitsportverein ausdrücklich bewarb, will der Nabu auch in der breiten Öffentlichkeit ein Bewusstsein für den Schutz der Vogelarten zu erreichen. „Ziel ist es, die Akzeptanz für Schwalben in der Nähe des Menschen zu erhöhen, bestehende Quartiere zu erhalten und neue zu schaffen“, erklärt Gennes.