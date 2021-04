Monheim : Regionalplan: Änderung für Monheim-Süd

An der Alfred-Nobel-Straße in Monheim Richtung Leverkusen soll mehr Gewerbe enstehen. Dier Regionalplanänderung schafft die Voraussetzungen. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Die Bezirksregierung legt die Änderungen im Regionalplan für Monheim-Süd öffentlich aus. Interessierte können sich ab Freitag, 16. April, selbst ein Bild von den Änderungen machen.

(og) Die Regionalplanungsbehörde hat in ihrem aktuellen Siedlungsflächenmonitoring errechnet, dass die Stadt Monheim zurzeit einen nicht gedeckten Gewerbeflächenbedarf von 28 Hektar hat. Deshalb soll im Monheimer Süden ein weiterer Bereich für gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB) in den Regionalplan aufgenommen werden. Die etwa 18 Hektar große Fläche liegt südlich der Alfred-Nobel-Straße an der Stadtgrenze zu Leverkusen und grenzt direkt an das Betriebsgelände der Firma Bayer auf Monheimer Stadtgebiet an. Bis zum 15. Juni werden die Unterlagen auf den Internetseiten der Bezirksregierung unter der Rubrik „Aktuelle Offenlagen“ veröffentlicht.