Monheim : Reema und Junk-E-Cat bei Radio Rakete

Reema hat ihren Zweitnamen zum Projektnamen gemacht. Foto: Reema

Monheim Musiker treten bei Sojus-7-Musikreihe „Nichtival“ am 15. und 16. August auf der Freilichtbühne auf. Tickets gibt’s bei www.sojus.de/tickets.

(elm) Bei Radio Rakete, dem Mitmach-Sender des Sojus 7, sind am Mittwoch die Singer-Songwriterin Reema aus London und der Saxophon-Performer und Aktivist Junk-E-Cat aus Berlin zu Gast. Beide treten am 15. und 16. August bei der Musikreihe „Nichtival“ auf der Freilichtbühne auf. Im Radio sprechen sie vorab mit Achim Tang, dem Monheimer Artist in Residence, über Kultur in Zeiten der Corona-Pandemie. Die Sendung beginnt um 20 Uhr, einen Stream gibt es im Internet unter www.sojus.de/radio. Vor der Musikreihe „Nichtival“, die das Sojus von Donnerstag, 13. August, bis Sonntag, 16. August, auf der Freilichtbühne an der Kapellenstraße organisiert, wolle man gemeinsam überlegen, was Live-Musik bedeutet und welche neuen Möglichkeiten durch die gegebene Situation entstehen, erklärt Tang.

Der Berliner Musiker Junk-E-Cat verwebt akustische und elektronische Elemente zu einer Klangwelt, in der Saxophone und Bassklarinetten, sowohl arrangiert, als auch solistisch, mit elektronischem Fingerdrumming, Samples und Loops verschmelzen. Die maskierte Figur tritt in Clubs und auf Festivals auf. Als im Frühjahr 2020 alle Konzerte abgesagt wurden, sah sich Junk-E-Cat zu einer neuen Mission berufen: Die Rettung der Live-Musik in seiner Wahlheimat Berlin durch Guerilla-Konzerte von den Dächern für die Menschen, die auf ihren Balkonen und Fenstern lauschen und tanzen. Nun geht die er das erste Mal auf eine kleine Tour ins Rheinland. Das Konzert findet am Samstag, 15. August, um 21.30 Uhr statt.