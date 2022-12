Monheims Rechnungsprüfung 38 Mio. bei Greensill sind vermutlich komplett futsch

(elm) Ihm folgt Natascha Gehrke als Leiterin nach. Mittmann werde auf eigenen Wunsch in den Ruhestand versetzt, heißt es in der Vorlage. Daniel Zimmermann hatte gegen den Leiter des Rechnungsprüfungsamtes vor Monaten ein Disziplinarverfahren eingeleitet und ihm eine schriftliche Rüge erteilt. Der Vorwurf: Er habe den Rechnungsprüfungsausschuss nicht darüber informiert, dass eine von der CDU-Fraktion gewünschten Änderung eines Protokolls nicht auf einem Audiomitschnitt basiere, sondern auf handschriftlichen Aufzeichnungen. Es stehe der Vorwurf der Täuschung im Raum, so Zimmermann damals, obwohl Mittmann gar nicht für das Protokoll zuständig war. Jetzt soll die Kann-Vorschrift für eine permanente Audioaufzeichnung sogar ganz entfallen. Die Opposition vermutet, dass Mittmann sich durch seinen Prüfbericht zur Greensill-Pleite den Bürgermeister zum Feind gemacht hatte. Darin hatte er die Schwächen in den Arbeits- und Organisationsprozessen im Bereich Finanzen offengelegt und die Ansicht vertreten, dass bei der Anlage von 38 Millionen Euro bei einer Privatbank gegen die Anlagerichtlinie verstoßen wurde.