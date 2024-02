Razzia am Reuter-Platz Monheimer Ordnungsamt macht zwei Shisha-Bars dicht

Das Monheimer Ordnungsamt hat nach einer Razzia mit der Polizei im Bereich Ernst-Reuter-Platz zwei Shisha-Bars dichtgemacht. Grund: Die Läden waren nicht ordnungsgemäß als solche angemeldet, sondern nur als Cafés. Dies teilte die Kreispolizei Mettmann in einer Bilanz der Kontrollaktion mit. An der Razzia am Samstag zwischen 20 und 0.30 Uhr wirkten dem Bericht zufolge auch Steuerfahndung und Zoll mit. Die Polizei selbst hatte nach eigenen Worten in den Shisha-Bars „glücklicherweise nur wenig zu beanstanden“, was sie als Erfolg ihrer regelmäßigen Schwerpunkt-Kontrollen wertet. Das Ordnungsamt stellte der Bilanz zufolge 17 Ordnungswidrigkeiten fest, darunter sieben Verstöße gegen das Spielautomaten-Gesetz, etwa wegen abgelaufener Geräte-Lizenzen. Der Zoll fand in zwei Läden jeweils sechs Kilo unversteuerten Tabak. Ermittelt wird auch wegen Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelten. Die Steuerfahndung registrierte zwei Verstöße gegen das Tabaksteuergesetz.