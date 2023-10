Dumm gelaufen für Monheimerin Rauchmelder verrät Cannabis-Plantage

Zugetragen hat sich die Gaunerposse laut Polizei am Sonntag in Ratingen. Gegen 3.20 Uhr piepte besagter Rauchmelder in einer Wohnung, die der Freund der Monheimerin angemietet hatte. Ein Nachbar rief die Feuerwehr. Doch die Einsatzkräfte nahmen, als sie sich Zugang zu der Wohnung verschafft hatten, keinen Brandgeruch wahr, sondern nur intensive Aromen von Marihuana.