Monheimer Stadtfest Rathaus-Rallye am Sonntag – so läuft's

An den ersten beiden Ständen im Eingangsbereich stellen die Bereiche Kinder, Jugend und Familie sowie das Bürgerbüro und die Zentralen Dienste ihre Arbeit vor. Weiter geht es über die Treppe in die erste Etage, wo der Stand des Bereichs Ordnung und Soziales einige Fragen vorbereitet hat. Im Trauzimmer grüßt das Standesamt. Weiter geht es den Flur vorbei an den Ständen der Bereiche Gebäude- und Liegenschaftsmanagement sowie Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerschaftsbeteiligung. Nach dem Stand der Stadtplanung und Bauaufsicht im Rheinischen Saal kommt man in den Ratssaal, in dem gleich zwölf Bereiche der Stadtverwaltung wie zum Beispiel das Stadtarchiv, die Abteilung Interkulturalität und Städtepartnerschaften oder das Vorstandsbüro und die Mega ihre Arbeit vorstellen. Die Rallye-Zielgerade befindet sich im Außenbereich vor dem Rathaus unter anderem mit Städtischen Betrieben und BSM.