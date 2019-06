Stadtgespräch : Rathaus-Rallye kommt Monheimer Vereinen zugute

Monheim Es gibt jeweils 500 Euro für wichtige Projekte.

Die „Kniprodinis“ von der katholischen Grundschule in Baumberg können sich nun auf eine Autorenlesung freuen, der Verein der Förderer für christliche Jugendarbeit will einen Trommelworkshop finanzieren. Die Funkenkinder werden ihre 500 Euro wohl wieder für alle sichtbar in den Wagenbau stecken. Für ihren über die letztjährige Rathaus-Rallye finanzierten neuen Bagagewagen holten sie bei der Gromoka-Wagenbau-Prämierung in diesem Jahr gleich Platz 3 mit ihrem Gesellenstück. Nun soll nach Möglichkeit noch ein großer Wagen her, auf dem alle Kinder mitfahren können. Da zählt jeder Euro. Die Jugendgruppe des Reitsportvereins Monheim möchte sich mit einem bereits gebraucht gekauften Gartenhaus einen eigenen Rückzugsort ermöglichen. Das künftige Jugendhaus braucht einen neuen Anstrich und Licht im Inneren. Zudem sollen ein paar Pflanzen für Verschönerung sorgen – auch das für alle sichtbar in der Deichlandschaft. Das Martins-Komitee Baumberg feiert 2020 sein 111-jähriges Bestehen und will das auf einem eigenen Wagen feiern. Da passen die 500 Euro prima, denn das Geld aus den bekannten Martinssammlungen fließt selbstverständlich nicht in den Wagenbau, sondern zu 100 Prozent in die Martinstüten für Baumbergs Kinder.