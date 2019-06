Mitmachen : Rathaus-Rallye kommt Vereinen zugute

Monheim Auch Kitas und Schulen können sich für den 16. Juni mit Projekten bewerben und auf Preisgelder hoffen.

In den städtischen Dienststellen und Einrichtungen sind täglich hunderte Beschäftigte im Einsatz. Doch was genau an den verschiedenen Arbeitsplätzen passiert, ist von außen nicht immer sichtbar. Die Rathaus-Rallye am Sonntag, 16. Juni, ermöglicht im Rahmen des 10. Monheimer Stadtfests nun wieder einen Blick hinter die Kulissen der Stadtverwaltung. Von 11 bis 15 Uhr ist das Rathaus geöffnet.