Stadtfest vom 14. bis 16. Juni Monheimer Rathaus öffnet seine Türen für eine Rallye

Und es wird auch in diesem Jahr wieder eine Rathaus-Rallye geben – und zwar am Sonntag, 16. Juni. Von 11 bis 15 Uhr können kleine und große Interessierte ins Rathaus kommen und an zahlreichen Ständen der einzelnen Bereiche der Stadtverwaltung knifflige Fragen beantworten und andere Aufgaben lösen. Auf einer Laufkarte können sowohl Erwachsene als auch Kinder an den verschiedenen Stationen Stempel sammeln. Die Rallye-Teilnehmer erhalten so spannende Einblicke hinter die Kulissen der Stadtverwaltung.