Streit um Ratssitzung : Rat: Opposition fordert größeren Sitzungssaal

Monheim In einem offenen Brief haben die Oppositions-Parteien (CDU, SPD, FDP, Grüne) Bürgermeister Daniel Zimmermann (Peto) aufgefordert, die kommende Ratssitzung entweder in einem größeren Raum oder mit proportional verminderter Teilnehmerzahl stattfinden zu lassen.

