Monheim Rheinpromenade : Rheinufertunnel findet keine Mehrheit

Das Verkehrsaufkommen auf dieser Verkehrsachse ist nicht so groß, dass es den Millionenaufwand für einen Tunnel lohnen würde. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim In der jüngsten Ratssitzung wurde der FDP-Antrag zur Umgestaltung der Rheinpromenade abgelehnt. Stadt will temporäre Sperrung der Kapellenstraße, etwa am Wochenende, prüfen lassen. Auch Tempo 30 wird erwogen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dorothee Schmidt-Elmendorff

Eine Untertunnelung der Rheinpromenade vom Kreisverkehr Kielsgraben – entweder bis zum Wasserspielplatz oder zum Schiffsanleger: Das klingt nach einem neuen millionenschweren Prestigeprojekt für Monheim, das einmal mehr Maß an der Landeshauptstadt Düsseldorf nimmt. Die Idee stammt aber diesmal nicht von Bürgermeister Daniel Zimmermann, sondern der FDP, die sich mit diesem Prüfantrag in die Diskussion um eine Neugestaltung der Rheinpromenade einbrachte. Um es vorweg zu nehmen: Alle Fraktionen im Rat – außer der FDP – lehnen einen Tunnel ab. Zimmermann riet davon ab, diese Variante prüfen zu lassen, weil der Millionenaufwand in keinem Verhältnis zum tatsächlichen Verkehrsaufkommen stünde. „Das ist ja keine vierspurige Schnellstraße dort, Fußgänger können dort leicht die Straße queren.” Außerdem wären die Anschlüsse, etwa an den Monberg, zu problematisch.

Lukas Risse (Peto) lehnte dies als zu „massiven Eingriff” ab, zumal die Rheinnähe eine besondere Herausforderung an den Grundwasserschutz stellen würde. Allein die notwendige Rampenlänge wäre schwer zu handeln, mahnte auch Manfred Poell (Grüne) an.

Info Vor allem Gäste sollen von Aufwertung profitieren Mehrfachbeauftragung: Das Reinufer zwischen dem Schiffsanleger und dem Kreisverkehr Kielsgraben soll aufgewertet und erlebbar gemacht werden. Es soll mehr Aufenthaltsqualität sowohl für die Angestellten des Gewerbegebietes Rheinpark als auch für die Touristen bieten, die über den Schiffsanleger in die Stadt kommen. Auch die Gäste des Comfort Hotels und der Kulturraffinerie sollen von der Umgestaltung profitieren. Neue Querungsmöglichkeiten sollen das Rheinufer mit der Gesamtstadt verbinden. Es gibt bereits eine Gestaltungsentwurf von Leinfelder Ingenieure für die Aufwertung des Umfelds der Marienkapelle.

Auch der FDP-Antrag, die Rheinuferpromenade in einem Teilabschnitt dauerhaft für den motorisierten Verkehr zu sperren, fand keine Mehrheit. Poell schlug stattdessen eine temporäre Sperrung am Wochenende vor. „Im Moment boxt da am Wochenende der Bär”, sagte er. Außerdem brachte er mit dem Antrag, dort generell Tempo 30 einzuführen, eine neue Variante ins Spiel. Und da ja mit der Freischaltung des Forums Mitdenken ohnehin der Ideenwettbewerb eröffnet war, schlug er auch noch vor, auf der Rheinseite eine Brücke zu installieren – ähnlich wie an den Rheinterrassen – um Fuß- und Radverkehr zu trennen – ohne dass jemand auf den Rheinblick verzichten müsste. Zimmermann erinnerte daran, dass ja die beauftragten Büros Ideen entwickeln sollten. Deshalb riet er davon ab, im Vorhinein zu viele Details festzulegen.