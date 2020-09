Verkaufsoffene Sonntage : Grünes Licht für vier verkaufsoffene Sonntage in 2021

Das Frühlingsfest auf dem Rathausvorplatz bildet 2021 den Rahmen für den verkaufsoffenen Sonntag. Foto: Spekowius, Thomas

Monheim (og) Der Rat hat vier verkaufsoffene Sonntage für das kommende Jahr beschlossen: zum Frühlingsfest am 18. April, zum Stadtfest am 13. Juni, zum Martinsmarkt am 7. November und zum Weihnachtsmarkt am 12. Dezember.