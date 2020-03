Monheim Gewerbe : Rat beschließt Veränderungssperre an Sandstraße

Monheim Der Investor Denis Hüttenbügel hat eine Bauvoranfrage für das Gewerbegebiet gestellt.

(og) Dennis Hüttenbügel hat am 21. Januar eine Bauvoranfrage an die Stadt gestellt, um seine Modernisierungs- und Ansiedlungspläne im Gewerbegebiet zwischen Sandstraße und der Straße Am Sportplatz umzusetzen. Und er hat ein Recht auf Antwort. Die aktuelle Ausweisung als Sondergebiet ließe das zu. Deshalb hat der Rat der Stadt mit Mehrheit (Peto und Grüne) eine Veränderungssperre für das Gebiet beschlossen, damit Zeit bleibt, mit den Bürgern über die Zukunft des Areals zu diskutieren, begründet Bürgermeister Daniel Zimmermann den Verwaltungsvorschlag im Rat.

Dennis Hüttenbügel will das in die Jahre gekommene Einkaufszentrum, dessen Herzstück der Rewe-markt ist, modernisieren und dort auch einen Drogeriemarkt ansiedeln. Das läuft jedoch den Plänen der Stadt entgegen, die am Holzweg in Baumberg ihr eigenes Einkaufszentrum stärken und zudem im künftigen Sophie-Scholl-Quartier selbst Handel ansiedeln will. Zwei Drogeriemärkte können in Baumberg nicht überleben, bekräftigt Bürgermeister Daniel Zimmermann, der keinen Hehl daraus macht, dass er die städtischen Pläne für den Einzelhandel in dem Stadtteil so umzusetzen will, wie es im Einzelhandelskonzept hinterlegt ist. Die Veränderungssperre, die für maximal zwei Jahre gelten wird, ist ein Mittel dazu.