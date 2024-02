Radschnellweg in Monheim Baustart für den nächsten Kilometer Fahrrad-Autobahn

Dasselbe in Grün ist es nicht, doch das Piktogramm ähnelt dem blauen für die Autobahnen: Das Logo für den Radschnellweg mit den weißen Fahrbahnen auf blütengrünem Grund, darüber ein Fahrrad (statt einer Brücke), taucht in Monheim in wachsender Zahl auf – und es wird sich weiter vermehren, ob als Verkehrsschild oder Relief im Asphalt. Denn der Bau der Fahrrad-Autobahn einmal längs durch die Stadt – von der Stadtgrenze zu Düsseldorf-Hellerhof im Norden bis nach Leverkusen im Süden – kommt voran. Jetzt haben die Arbeiten für den fünften Abschnitt begonnen: am Monbagsee zwischen Karl-Heinz-Stockhausen- und Alfred-Nobel-Straße.