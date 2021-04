Monheim Triennale : Radio Rakete macht Lust auf Monheim Triennale

Monheim Mit einer Jazz-Oper, Musik der 70er Jahre und einem Diskussionsformat über die unabhängige Entwicklung als Muslima will der Mitmach-Sender „Radio Rakete“ seine Zuhörer locken.

(og) Mit einer Jazz-Oper, Musik der 70er Jahre und einem Diskussionsformat über die unabhängige Entwicklung als Muslima will der Mitmach-Sender „Radio Rakete“ seine Zuhörer locken. Seit mehr als einem Jahr gestalten Ehrenamtliche Musiksendungen, Vorträge, Diskussions- und Hintergrundformate. Am 27. April spricht Achim Tang über die Monheim Triennale, am 28. April gibt es das Diskussionsformat „Mut am Mittwoch“ und am 29. April können sich Zuhörer auf Musik freuen.