Unfall in Monheim : Radfahrer nach einem Sturz schwer verletzt

Monheim (dh) Ein Autofahrer sieht zufällig den Sturz eines Radfahrers aus Solingen und versorgt ihn bis zum Eintreffen der Sanitäter.

() In Monheim hat sich am Sonntag ein 58 Jahre alter Radfahrer aus Solingen bei einem Unfall schwer verletzt. Das teilt die Polizei mit. Gegen 12 Uhr fährt der Solinger mit seinem Gravel-Rennrad über einen Feldweg in Richtung der Straße „Am Kielsgraben“. Auf der abschüssigen Strecke verliert er in einem ausgetrockneten Bachlauf die Kontrolle über sein Rad und stürzt zu Boden. Dabei verletzt sich der Mann schwer. Ein zufällig vorbeifahrender Autofahrer sieht den Unfall und alarmiert den Rettungsdienst. Anschließend kümmert er sich um den Solinger, bis die Rettungskräfte eintreffen. Die Helfer bringen den Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.