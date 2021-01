An der Hegelstraße : Radfahrer nach Sturz neben Bus schwer verletzt

An der Hegelstraße

Monheim Ein 27 Jahre alter Radfahrer ist am Dienstagnachmittag bei einem Sturz an der Hegelstraße schwer verletzt worden. Laut Polizeibericht ist noch unklar, ob er zuvor womöglich gegen einem neben ihm fahrenden Linienbus gestoßen war.

Gegen 12.50 Uhr war die 59-jährige Busfahrerin aus Düsseldorf in Richtung Geschwister-Scholl-Straße unterwegs. Der 27-jährige Monheimer radelte rechts neben dem Bus in gleicher Fahrtrichtung. Aus laut Polizeibericht bislang noch ungeklärter Ursache stürzte der Radfahrer. Ob es tatsächlich zu einem Zusammenstoß kam, müsse noch ermittelt werden. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.