Polizei bittet um Hinweise : Quadfahrer nötigt autonomen Bus zur Vollbremsung

Autonomer Bus in Monheim. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Die Polizei bittet um Hinweise zu einem unbekannten Quadfahrer, der am Freitagnachmittag an der Kapellenstraße einen autonom fahrenden Linienbus bedrängt und zu einer automatisierten Vollbremsung genötigt haben soll.

Dies teilte ein Polizeisprecher erst am Montag mit. „Glücklicherweise wurde niemand verletzt.“ Gegen 14.50 Uhr war der Bus der Linie 73 ohne Passagiere auf der Kapellenstraße in Richtung Baumberg unterwegs gewesen. Plötzlich sei ein ihm entgegenkommendes Quad auf die Gegenfahrbahn ausgeschert und mit überhöhter Geschwindigkeit auf den Bus zugefahren. Der so genannte Operator habe durch eine automatisierte Vollbremsung einen Unfall knapp vermeiden können.