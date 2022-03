Monheim Baustellenstörung : Niederstraße von Abwasser überschwemmt

Monheim Wegen einer defekten Baustellenpumpe wurde die Niederstraße von Abwasser geflutet. Die Feuerwehr pumpte Keller leer. Bürgermeister verspricht Soforthilfe für Betroffene.

(elm) Gegen 5 Uhr in der Früh erlebten die Anwohner der Niederstraße am Montag eine unerfreuliche geruchsintensive Überraschung. „Aus mehreren Gullis drückte massiv Abwasser nach oben und überschwemmte die Niederstraße großflächig,“ berichtet Feuerwehrchef Torsten Schlender. „Das Wasser stand teilweise knietief hoch.“ Beim Eintreffen der Feuerwehr waren bereits mehrere Grundstücke überflutet und in die Keller von drei Mehrfamilienhäusern gelaufen. Mit Tauchpumpen sog die Feuerwehr das Schmutzwasser in den Kellern ab und konnte mit Hilfe von Sandsäcken weitere Kellerfenster abdichten. Insgesamt 30 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Grund für das Überlaufen des Kanals war eine Störung an der Baustelle an der Einmündung zur Daimlerstraße, wo im Auftrag der Stadt der Kanal saniert wird. „Eine Pumpanlage sorgt normalerweise dafür, dass das Mischwasser in Richtung Kläranlage gepumpt wird“, berichtet Stadtsprecherin Pia Mahr. In der Pumpanlage habe es einen technischen Defekt gegeben. Gegen 8 Uhr konnte die Baufirma die Pumpen wieder in Gang setzen, so dass der Wasserpegel schnell absank. Die städtischen Betriebe reinigten die privaten und öffentlichen Flächen. Bürgermeister Daniel Zimmermann bedauert den Schaden für Anwohner und Gewerbetreibende. Betroffene sollen sich nun zunächst mit ihrer Versicherung in Verbindung setzen. Sie können jedoch von der Stadt eine Soforthilfe von 2.500 Euro für anfallende Kosten, wie für die Reinigung oder Handwerksarbeiten, erhalten. Nach Erhalt der Versicherungsleistung wird die Überbrückungshilfe dann zurückgezahlt.