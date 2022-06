Zweite ausgezeichnete Schule in Monheim : Ustinov-Schule ist jetzt  Fairtrade-School

Monheim Angelica Gracia übergab das Siegel ihrer Organisation bei einer Feier mit Schülern und Schulleitung. Auch Bürgermeister Daniel Zimmermann war gekommen.

Bei einem aromatischen Fairtrade-Kaffee zeichnet Angelica Garcia von Fairtrade Deutschland die Peter-Ustinov-Gesamtschule in Monheim aus. Garcia vergibt das Siegel ihrer Organistion im Rahmen ihrer Fairtrade-School-Kampagne. Diese bietet Schulen eine Möglichkeit, sich aktiv für eine gerechtere Welt einzusetzen und Verantwortung zu übernehmen. Da die Peter-Ustinov-Gesamtschule dies ihren Schülern vermitteln möchte, hat sie sich als Fairtrade-School beworben und arbeitet seither an der Erfüllung der Kriterien.

Zuerst gründete die Schule ein Schulteam unter der Projektleitung von Magdalena Vogt. Dieses entwickelte dann Pläne im Hinblick auf den fairen Handel. Das dritte Kriterium wurde durch den Verkauf von fair gehandelten Produkten in der Teestube, fairem Kaffee im Lehrerzimmer und am Tag der offenen Tür und klimaneutralem Wasser bei Veranstaltungen – wie bei der Auszeichnungsfeier – erfüllt. Nicht zuletzt brachten verschiedene Lehrkräfte das Thema des fairen Handels auch in den Unterricht ein. So machten die Schüler beispielsweise aus Verpackungsmüll Kunst und zeigten somit, dass Verpackungen nicht immer in den Mülleimer müssen.