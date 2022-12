Public Viewing in der Aula Monheimer feuern Marokko im Halbfinale an

Alle der 615 verfügbaren Plätze sind schon lange vor Beginn des Spiels besetzt. Besonders die Monheimer Jugend zieht das Public Viewing an. Auf der Bühne der Aula ist eine große Leinwand aufgebaut. Schon vor dem Anpfiff singen die Fans, hauptsächlich Anhänger der marokkanischen Mannschaft, gemeinsam und schaffen mit dem einheitlichen Leuchten der Handylampen eine faszinierende Atmosphäre. Auch die marokkanische Hymne wird lautstark angestimmt. Schließlich hatte die marokkanische Nationalmannschaft schon vor Anpfiff Historisches geschafft. Erstmals in der Geschichte hat sich eine Mannschaft vom afrikanischen Kontinent in ein WM-Halbfinale gespielt. Da auch viele Monheimer ihre Wurzeln in dem nordafrikanischen Land haben, ist dieser Erfolg präsent. „Eigentlich wollten wir bereits das Viertelfinale gegen Portugal als Event in der Aula zeigen. Da musste uns die Stadtverwaltung leider eine Absage erteilen, da die Aula schon belegt war“, erklärt Rachid Akrouch von WiM. „Als Marokko dann ins Halbfinale eingezogen ist, war uns klar: Jetzt müssen wir es machen. Und zum Glück hat es geklappt“, freut sich Akrouch.