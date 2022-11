Kulturprogramm in Monheim : Kulturwerke mit starkem Programm

Richard III kommt am Wochenende in die Aula am Berliner Ring: Das Theater Altmark Stendal zeigt den Shakespeare-Klassiker rund um Intrigenspiele der Macht. Foto: Kulturwrke Monheim/Nilz Böhme

Monheim Überraschende Stücke für Klassikfans, Shakespeare auf der Aula-Bühne und schräge Typen aus dem Bummelkasten: Die Kulturwerke Monheim bieten im November ein buntes Programm. Hier ein Ausschnitt.

Die Kulturwerke Monheim bieten im November ein abwechslungsreiches Programm an. Nach der Zeit kultureller Abstinenz „gibt es Licht am Ende des Tunnels“, sagt Kulturwerke-Chef Martin Witkowski. Inzwischen hänge der Besuch von Veranstaltungen nicht mehr so stark von der in der Pandemie geübten Vorsicht ab, sondern vom Programm. „Allerdings buchen die Besucher kurzfristiger“, hat er beobachtet. Das mache die Planung schwieriger.

Im November-Programm der Kulturwerke stecken einige Highlights. So gastiert am Samstag, 5. November, das Theater der Altmark Stendal (TdA) in der der Aula am Berliner Ring und spielt die Tragödie „Richard III“ von William Shakespeare, ein echter Klassiker. Beginn ist um 19.30 Uhr. Tickets kosten zwischen 16 und 22 Euro, ermäßigt 5 Euro. Das Theater hat bereits etliche Preise von Bund und Ländern bekommen, weil es sich künstlerisch mit der Gegenwart auseinandersetzt – etwa beim Thema Gewalt im öffentlichen Raum.

Am Freitag, 11. November, kommt die Gruppe Bounce, die Bon Jovi Tribute Band, mit ihrer „Half-Way-There-Tour“ nach Monheim. Beginn ist um 20 Uhr in der Aula am Berliner Ring. Die Tickets kosten 25 Euro im Vorverkauf und 30 Euro an der Abendkasse. Die vierköpfige Truppe aus New Jersey hat sich über viele Auftritte als Support einen Namen gemacht. Im Zentrum der Show steht der charismatische Sänger und Frontmann Olli Henrich, der 2020 den zweiten Platz im TV-Formats „The Voice Of Germany“ bekommen hat.

Comedy-Künstlerin Lisa Feller kommt mit ihrem neuen Programm

„Dirty Talk“ am Freitag, 18. November, 20 Uhr, in die Aula am Berliner Ring. Das ganze Leben ist ein Talk. Markus Lanz talkt, Sandra Maischberger auch und im Supermarkt bekommt man fürs Handy sogar den Aldi-Talk. Kein Wunder, dass Lisa Feller da auch noch ein Wörtchen mitzureden hat, so die Kulturwerke in ihrer Ankündigung. Darum heißt das neue Programm der Comedy-Allzweckwaffe aus Münster auch „Dirty Talk“. Schmutziges Gerede habe gerade Hochkultur: in der Politik, in den sozialen Medien, in privaten Beziehungen – überall. Lisa Feller ist zuletzt 2017 in Monheim aufgetreten: lustig und sympathisch wie immer, aber frech und frisch wie nie, urteilen die Kulturwerke. Karten kosten im Vorverkauf 28 Euro, an der Abendkasse 33 Euro.

Feinsinnigen Jazz spielt das Simin Tander New Quartet am Freitag, 18. November, 20 Uhr, im Bürgerhaus Baumberg an der Humboldtstraße. „Unfading“ lautet der Titel ihres Konzerts. Die deutsch-afghanische Sängerin Simin Tander sei eine der aufstrebenden Stimmen des jungen, europäischen Jazz, kündigen die Kulturwerke das Konzert an. In ihrer Musik vermische sie Eindrücke aus ihrer Gegenwart und ihren mittelöstlichen Wurzeln. So singe sie neben Englisch auch in Paschtu, der Sprache ihres verstorbenen Vaters. Ihr sowohl zartes als auch kraftvoll-warmes Timbre entwickele einen Sog und eine leise Intensität, die man selten erlebe, heißt es weiter. Im Herbst 2020 erschien Simin Tanders neues Album „Unfading“, das sich in einigen Aspekten von den vier Vorgängeralben abhebe. Die augenfälligste Neuerung sei die von ihr komplett reformierte Band „New Quartet“. Durch unkonventionelle Instrumentierung und feinsinniges Spiel kreiere das Quartet einen transparenten und tiefgründigen Klang. Tickets kosten im Vorverkauf 29 Euro, 34 Euro an der Abendkasse.

Die Pianistin Ragna Schirmer ist immer für eine Überraschung gut. Sie hat sich schwerpunktmäßig dem Werk von Clara Schumann verschrieben. Ihre Recherchen bringen immer neuen Variationen bekannt geglaubter Klassikstücke hervor. So beschreibt es Martin Witkowski. Schirmer ist mehrfache Echo-Klassik-Preisträgerin. „Lebenslinien“ heißt das Programm am Samstag, 19. November, 20 Uhr, in der Aula am Berliner Ring. Sie spürt den Verbindungen zwischen Vater und Sohn Mozart sowie dem Liebes- und späteren Ehepaar Wieck-Schumann nach. Karten kosten im Vorverkauf zwischen 20 und 29 Euro. An der Abendkasse zwischen 25 und 34 Euro.

Nur noch Restkarten gibt es für den „Bummelkasten“, der am Sonntag, 20. November, um 15 Uhr in der Aual am Berliner Ring geöffnet wird. „Irgendwas Bestimmtes“ heißt das Familienprogramm, das für Kinder ab drei Jahren geeignet ist. „Das läuft richtig gut“, sagt Kulturwerke-Chef Witkowski. Bummelkasten-Musikvideos werden auf Youtube tausenfach geklickt, heißt es in der Ankündigung. Der poppige A-Capella-Sound gefällt nicht nur Kindern, die angesichts der schrägen Figuren ihrer Fantasie freien Lauf lassen können, sondern auch den Eltern. Karten kosten 15 Euro für Kinder bis elf und für Erwachsene 20 Euro.

Ingo Oschmanns „Scherztherapie“ bringt das Publikum zum weinen – vor lachen. Der Komiker seziert in seinem neuen Programm das große Ding, das wir Leben nennen und legt mit feinem Skalpell und pointierter Präzision das schlagende Herz frei. Nach dem Gewinn des Swiss Comedy Awards und dem Sieg in der deutschen Fernsehsendung „Star Search” folgten viele Auftritte als Stand Up-Comedian und Zauberer im deutschen und im Schweizer TV.