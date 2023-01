Für 2023 Kartenkalender zeigt Wildbienen

„Mit dem Wildbienenkalender möchten wir zeigen, dass sich der Einsatz zum Erhalt der Artenvielfalt lohnt. Wildbienen, aber auch viele andere Insekten, sind faszinierend und vielerorts durch das Fehlen von Lebensräumen und den Nahrungsquellen in ihrer Existenz bedroht,“ sagt Detlev Garn über die Kalenderaktion der Rheinwiesen-Farm. Die 13 Postkarten kosten sechs Euro und der Holzständer vier Euro. Verkaufsstellen sind Art & wEISe in Baumberg, Autohaus Schmitz, die Rheinwiesen-Farm. Zu jeder Wildbienen-Postkarte gibt es Informationen zum Lebensraum und zu den heimischen Pollen- und Nektarpflanzen. Die Wollbiene nistet beispielsweise in Hohlräumen und braucht als Trachtpflanzen Woll-Ziest, Hauhechel, Hornklee und Kronwicke. Bei der Knautien-Sandbiene handelt es sich um eine Sandbiene, die 20 Zentimeter tiefe Niströhren mit kurzen Seitengängen in sandige Böden gräbt. Sie braucht Wiesen-Witwenblume, Tauben-Skabiose oder die Wald-Witwenblume.