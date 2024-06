Monheim Facebook-Post am 31. Mai – Zimmermann redet bei TRT über Moscheegegner

Der Facebook-Post des türkischen (öffentlich-rechtlichen) Senders TRT deutsch stammt vom 31. Mai, 14 Uhr: Der Monheimer Bürgermeister Daniel Zimmermann spricht sich in einem Interview mit dem Sender dafür aus, dass es in allen Kommunen Gemeindezentren aller dort ansässigen Religionsgemeinschaften geben sollte. Deshalb habe die Stadt Monheim den Bau zweier Moscheen mit der Bereitstellung von Grundstücken gefördert. Angesichts von neun christlichen Kirchen im Stadtgebiet sei es kein Problem, auch zwei Moscheen zu haben. Die Gegner des Projektes, so betont er, seien hauptsächlich von außerhalb der Stadt gekommen. Es gebe Rechtsradikale aus dem gesamten Bundesgebiet, die der Meinung seien, dass es grundsätzlich keine Moscheen in Europa geben solle, das sei natürlich Blödsinn. Im Anspann sieht man die fast fertiggestellte Moschee der Ditib in Monheim.