Rund 1600 Geburtstagsgäste in Monheimer Spielbank Popstar Giesinger begeistert Fans im Monheimer Casino

Am Eingang hatte sich kurz vor 18 Uhr eine lange Schlange mit euphorischen Besuchern gebildet, die allesamt zum kostenlosen Konzert in die Spielbank wollten. Tim (27) aus Meerbusch und seine Begleiterin Lena (23) aus Wuppertal waren bereits am Freitag zur Bingo-Night in der Spielbank gewesen. Für Lena war es ihr erster Besuch in einem Casino. Tim spielte an diesem Abend zum ersten Mal Bingo. „Das war eine sehr lustige Veranstaltung, die wirklich sehr viel Spaß gemacht hat“, berichtete Tim. Das Konzert am Samstag wollten sie daher nicht verpassen. „Das klassische Automatenspiel lockt mich jetzt eher nicht, aber durch die Events, denke ich schon, dass auch mehr jüngere Besucher angelockt werden. Es ist eine sehr angenehme Atmosphäre und es geht auch sehr gesittet zu.“