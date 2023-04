Drei Monheimer festgenommen Polizeihubschrauber sucht vermissten Jungen und findet Kabeldiebe

Dank eines Hubschraubers, der zuvor bei der Suche nach einem vermissten Jungen geholfen hatte, hat die Polizei drei mutmaßliche Monheimer Kabeldiebe gefasst. Folgendes war laut Polizei in der Nacht zu Freitag geschehen: Gegen 0.25 Uhr beobachtete ein für eine Baustelle an der Ida-Siekmann-Straße (Nähe Monbag-See) zuständiger Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes über die Videoüberwachung, wie zwei Unbekannte auf dem Baustellengelände mehrere Kupferkabel hinter sich herzogen. Der Mitarbeiter alarmierte die Polizei, die zwar schnell vor Ort war, jedoch keine Tatverdächtigen antraf. Zugleich gab es einen größeren Einsatz in Velbert, bei dem ein vermisster Elfjähriger gesucht wurde. Dort wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Auf dem Rückflug von Velbert in Richtung Düsseldorf flog der über Monheim, um die Kollegen bei der Fahndung nach den Kabeldieben zu unterstützen. Mit Erfolg: Die Beamten am Boden nahmen drei Monheimer vorübergehend fest, 26, 33 und 36 Jahre alt. Nun wird ermittelt, ob es sich bei den Dreien um die Diebe handelt. Am Freitagmorgen war laut Polizei auch der vermisste Elfjährigen gefunden: Eine Betreuerin des Jungen, der aus einer Jugendeinrichtung abgängig war, traf ihn wohlbehalten in Neviges an.