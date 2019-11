Rost und abgefahrene Reifen : Polizei zieht Lkw mit 47 Mängeln aus dem Verkehr

Monheim Die Polizei hat nach eigenen Angaben einen Kleinlastwagen mit 47 technischen Mängeln aus dem Verkehr gezogen.

Einem Verkehrspolizisten mit Motorrad war am Mittwochmorgen an der Baumberger Chaussee der Mercedes Sprinter mit offener Ladefläche aufgefallen. Der 15 Jahre alte Kleinlaster sei deutlich erkennbar in einem schlechten Allgemeinzustand gewesen.