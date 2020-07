Autoposer-Szene in Monheim : Polizei zieht getunten Wagen aus dem Verkehr

Am Dienstag hielten Polizeibeamte einen getunten Mercedes der S-Klasse an. Foto: Michael Scholten

Monheim Der Wagen war in einem Maße getunt, dass er nicht mehr als verkehrssicher gelten kann. Seit einiger Zeit verfolgt die Polizei in Monheim die sogenannte Autoposer-Szene.

(elm) Die Polizei hat am Dienstag bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf dem Berliner Ring einen Mercedes aus dem Verkehr gezogen, der derart getunt war, dass er als nicht mehr verkehrssicher galt. In den vergangenen Wochen und Monaten waren der Polizei vermehrt Beschwerden über Autofahrer gemeldet worden, welche über den Berliner Ring und die Rheinuferpromenade fahren und die dortigen Anwohner durch Lärm und gefährliche Fahrmanöver belästigten. Aus diesem Grund hat die Polizei nach eigenen Angaben zuletzt sowohl die Rheinuferpromenade als auch den Berliner Ring verstärkt in den Fokus genommen. Bei einer solchen Kontrolle fiel den Beamten am Dienstag ein silberner Mercedes (S-Klasse) ins Auge, der erheblich getunt war.