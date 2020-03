Monheim Kriminalitätsstatistik : Polizei will Clan-Strukturen aufspüren

Monheim Der Kreis Mettmann gilt als Hotspot für Clan-Kriminalität. Zugenommen hat auch die Zahl der Straftaten, die mit Messern begangen werden.

Seit 2017 verfolgt die Polizei in NRW das Ziel, die Rocker- und Clankriminalität mit der „Strategie der tausend Nadelstiche“ zu bekämpfen. Neben den Großstädten im Ruhrgebiet gilt auch der Kreis Mettmann als Hotspot. 2019 stand unter anderem der Immigrather Platz in Langenfeld als „gefährlicher Ort“ im Mittelpunkt polizeilicher Kontrollaktionen. In Monheim war Clankriminalität bisher kein Thema, aber die neue Wachleiterin Patricia Aillaud will in diesem Jahr ihr Augenmerk darauf lenken, ob sich solche Strukturen auch in der Gänselieselstadt entwickelt haben. Geprüft werden soll, ob auch in Monheim Shisha-Bars und andere Etablissements als konspirative Orte der organisierten Kriminalität genutzt werden.