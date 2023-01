Dank Zeugen Polizei verhaftet 56-jährigen Einbrecher in Monheim

Das war geschehen: Gegen 18.15 Uhr hatte eine Anwohnerin und ein Anwohner aus Baumberg einen Mann beobachtet, der sich in verdächtiger Weise an ihrer Balkontür an einem Mehrfamilienhaus auf dem Holzweg zu schaffen machte. Als der Mann das Paar bemerkte, versteckte er sich zunächst in einem Gebüsch. Dann rannte er – mit einem Schraubendreher in der Hand – über den Holzweg bis zu einem Mehrfamilienhaus davon.