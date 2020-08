Monheim : Polizei und Stadt setzen auf bessere Absprachen

Monheim Landrat Thomas Hendele hat am Mittwoch die neue Abteilungsleiterin der Polizei, Leitende Polizeidirektorin (LPD‘in) Ursula Holz, im Monheimer Rathaus vorgestellt. Sie ist seit Juli für rund 800 Beschäftigte der Kreispolizeibehörde Mettmann verantwortlich.

(og) Die offizielle Vorstellung haben Landrat Hendele und Bürgermeister Daniel Zimmermann dazu genutzt, sich über die Zusammenarbeit von Polizei und Stadtverwaltung in Monheim zu verständigen. Wie berichtet, hatte es nach einem gemeinsamen Einsatz an der Rheinpromenade von Polizei und Ordnungskräften aus Monheim zu Verärgerung über den Ablauf geführt. Bürgermeister Zimmermann hatte kritisiert, dass der gemeinsame Einsatz so nicht abgesprochen gewesen sei. Jetzt haben die Vertreter der unterschiedlichen Behörden sich darauf verständigt, sich über die Kooperation zwischen der Polizei und der städtischen Ordnungsbehörde intensiver auszutauschen. Mit im Boot: Polizeihauptkommissarin Patricia Aillaud, Leiterin der Polizeiwache in Monheim und des Bezirks- und Schwerpunktdienstes, sowie Anke Bitsch, Leiterin des Monheimer Ordnungsamtes, die künftig Bindeglied der angestrebten Zusammenarbeit sein wird. Ergebnis der Gespräche: gemeinsame Einsätze werden „vertrauensvoll und immer wieder konstruktiv abgestimmt“. Es soll weitere Gespräche geben, damit auch unterschiedliche Positionen, die es noch gibt, künftig mit mehr Verständnis behandelt werden können. Prinzipiell sei beiden Seiten daran gelegen, die Zusammenarbeit zwischen den städtischen Institutionen und der örtlichen Polizeivertretung derart zu gestalten, dass die Interessen der Monheimer gut vertreten werden.