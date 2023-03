Polizeieinsatz in Monheim Hubschrauber bei Suche nach 61-Jähriger im Einsatz

In Monheim hat die Polizei am Mittwoch nach einer als vermisst gemeldeten 61-Jährigen gesucht. Gegen 18 Uhr meldete sich der Lebensgefährte der 61-Jährigen bei der Polizei, um seine Partnerin als vermisst zu melden. Letztmalig gesehen hatte der Mann die 61-Jährige gegen 11.30 Uhr zuhause in Baumberg gesehen. Da er bei einer eigenen Suche nach seiner Lebensgefährtin erfolglos geblieben war, schaltete der Mann die Polizei ein.