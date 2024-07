Schraube mit Klebeband befestigt Polizei stoppt schrottreifen Transporter in Monheim

Einen nahezu schrottreifen Transporter mit einem 39 Jahre alten Mann aus Salzgitter am Steuer hat die Polizei am Mittwoch aus dem Verkehr gezogen. Insgesamt seien an dem Fahrzeug 17 zum Teil erhebliche Mängel festgestellt worden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Schon auf den ersten Blick habe der weiße Ford einen „äußert maroden Eindruck“ gemacht. Unter anderem sei die hintere Federung des Fahrzeugs an beiden Seiten gebrochen gewesen.