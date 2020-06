20-jähriger Monheimer : Polizei stößt bei Einbruchsfahndung auf Drogendealer

Monheim Polizisten sind In der Nacht zu Dienstag bei der Fahndung nach vermeintlichen Einbrechern bei einer Fahrzeugkontrolle auf einen mutmaßlichen Drogendealer gestoßen: Der 20 Jahre alte Monheimer hatte laut Polizeibericht in einem Rucksack etwa 200 Gramm Marihuana bei sich; in zum Verkauf abgepackten Tütchen. Der Mann sei vorübergehend festgenommen worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gegen 1.55 Uhr war die Polizei an die Lichtenberger Straße gerufen worden. Eine Anwohnerin hatte zwei Männer dabei beobachtet, wie diese über einen Balkon eines Hochhauses geklettert waren. Polizisten fuhren dorthin, eine Streifenwagen-Besatzung stieß bei der Suche nach Tatverdächtigen auf ein mit fünf Menschen besetztes Auto.

Bei der Kontrolle dieses Kleinwagens nahmen die Polizeibeamten nach eigenen Angaben sofort intensiven Cannabisgeruch wahr. Sie durchsuchten das Auto und wurden auch fündig: Laut Polizeibericht entdeckten sie im Rucksack eines Mitfahrers etwa 200 Gramm Marihuana in zum Verkauf abgepackten Tütchen. Außerdem seien in diesem Rucksack noch ein Messer, ein Reizstoffsprühgerät sowie mehrere Hundert Euro Bargeld in kleinen Scheinen gewesen, dazu Utensilien zum Wiegen und Verpacken von Drogen.

Die Polizisten nahmen alles an sich und fuhren danach zur Wohnung des 20-jährigen Monheimers. Bei der Durchsuchung der Zimmer sei auch ein Drogenspürhund eingesetzt worden. Die Beamten stellten danach laut Polizeibericht eine geringe Menge weiterer Drogen sicher. Zudem fanden sie weiteres Bargeld, das wahrscheinlich aus dem Drogenhandel stamme. Daher beschlagnahmte die Polizei auch dieses Geld.

Der festgenommene 20-Jährige wurde zur Polizeiwache nach Langenfeld gebracht, wo er laut Polizeibericht „erkennungsdienstlich behandelt wurde“. Gegen ihn laufe nun ein Strafverfahren.

Die Ermittlungen zu dem ursprünglich gemeldeten vermeintlichen Einbruch hingegen ergaben übrigens keine Hinweise auf Straftaten. Vielmehr handelte es sich bei den beiden beobachteten Männern nach Polizeiangaben um Bewohner des Hauses.

(mei)