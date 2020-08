Auf frischer Tat erwischt : Polizei stellt jugendliche Fahrraddiebe

Die Polizei stellte zwei Fahrraddiebe in Monheim. Foto: dpa/Friso Gentsch

MONHEIM/LANGENFELD In der Nacht zu Donnerstag hat die Polizei in Monheim zwei jugendliche Fahrraddiebe auf frischer Tat gefasst. Sie machten sich an Fahrrädern im Hausflur eines Mehrfamilienhauses zu schaffen

