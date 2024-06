Monheim Polizei Polizei stellt Dieb nach Zeugenhinweisen

Gegen 21 Uhr parkte ein 56-Jähriger sein Auto in einer Grundstückseinfahrt eines Einfamilienhauses an der Straße Holzweg. Nachdem er Lebensmittel aus dem Auto geladen und ins Haus gebracht hatte, erblickte er plötzlich einen unbekannten Mann, der augenscheinlich den Innenraum seines Autos durchsuchte. Als er ihn ansprach, floh der Mann mitsamt seiner Beute zu Fuß in Richtung Geschwister-Scholl-Straße.